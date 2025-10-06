Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    ГНФАР полностью исполнил бюджетные обязательства за 9 месяцев

    06 октября, 2025
    ГНФАР полностью исполнил бюджетные обязательства за 9 месяцев

    За январь-сентябрь текущего года трансферты из Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в государственный бюджет составили 10 млрд 860,7 млн манатов, что на 13,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов.

    Напомним, что в этом году ГНФАР должен перечислить в бюджет 14 млрд 481 млн манатов. Таким образом, платеж за 9 месяцев полностью исполнен.

    ARDNF 9 ayda büdcə öhdəliyini tam icra edib
    SOFAZ fulfills its budget commitments for 9 months

