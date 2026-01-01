МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot
В регионе
- 01 января, 2026
- 13:37
Украина получила еще два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказано в сообщении Минобороны страны.
"Еще два комплекса ПВО Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении.
Последние новости
14:54
В Карачи 25 человек пострадали из-за стрельбы в воздух в новогоднюю ночьДругие страны
14:46
Фото
AYNA: 29-31 декабря из Баку в регионы перевезено более 25 000 пассажировИнфраструктура
14:44
Боксер Джошуа выписался из больницы после ДТП в НигерииИндивидуальные
14:34
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой прошли новогодние мероприятия в ряде детских учрежденийВнутренняя политика
14:17
МЧС: Хаотичная парковка затрудняет проезд спасательной техникиПроисшествия
14:08
В Пакистане в крупном ДТП погибли 14 человек, почти 30 получили раненияДругие страны
14:03
Завтра осадки в Баку усилятся - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕЭкология
14:01
В Индии в результате ДТП погибли трое, один получил ранениеДругие страны
13:40
Фото