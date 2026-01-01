МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В регионе
    • 01 января, 2026
    • 13:37
    Украина получила еще два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

    Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказано в сообщении Минобороны страны.

    "Еще два комплекса ПВО Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении.

