МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

Украина получила еще два комплекса противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сказано в сообщении Минобороны страны.

"Еще два комплекса ПВО Patriot стали на защиту украинских городов и критической инфраструктуры. Этого удалось достичь благодаря недавним договоренностям с правительством Германии", - говорится в сообщении.