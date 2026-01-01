Ukrayna Müdafiə Nazirliyi: Almaniya ilə razılaşmalar əsasında daha iki "Patriot" aldıq

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Region
    01 yanvar, 2026
    14:43
    Ukrayna daha iki "Patriot" hava hücumundan müdafiə (HHM) kompleksi alıb.

    "Report" Ukrayna KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.

    "Daha iki ədəd "Patriot" HHM kompleksi Ukrayna şəhərlərinin və kritik infrastrukturun müdafiəsinə başlayıb. Bu, Almaniya hökuməti ilə əldə edilmiş son razılaşmalar sayəsində mümkün olub", - məlumatda qeyd edilib.

    МО Украины: На основе договоренностей с Германией получили еще два ПВО Patriot

