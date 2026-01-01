Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузах
Бизнес
- 01 января, 2026
- 12:52
Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета провели досмотр грузового автомобиля, следовавшего транзитом из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.
Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, поводом для тщательной проверки стала реакция служебной собаки кинологической службы на ящики с арбузами.
В результате досмотра внутри 12 арбузов было обнаружено наркотическое средство - гашиш, общим чистым весом 27 кг 845 г.
По данному факту проводится расследование.
Последние новости
13:08
В Казахстане построят биофармацевтический комплекс за более чем $200 млнВ регионе
13:03
Завтра ожидается мокрый снег - ПРОГНОЗЭкология
12:52
Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузахБизнес
12:37
Число погибших на курорте в Швейцарии возросло до 40 человек - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
12:28
Приток туристов в Азербайджан из стран Центральной Азии увеличился на 23,3%Туризм
12:23
Расширен охват услуг, предоставляемых в центрах DOSTСоциальная защита
12:11
Фото
В Кюрдамире перевернулся автомобиль, есть пострадавшиеПроисшествия
11:58
Ильхам Алиев направил лидеру Кубы поздравительное письмоВнешняя политика
11:57