Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузах

Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета провели досмотр грузового автомобиля, следовавшего транзитом из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, поводом для тщательной проверки стала реакция служебной собаки кинологической службы на ящики с арбузами.

В результате досмотра внутри 12 арбузов было обнаружено наркотическое средство - гашиш, общим чистым весом 27 кг 845 г.

По данному факту проводится расследование.