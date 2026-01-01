Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Азербайджанские таможенники обнаружили наркотики в перевозимых арбузах

    Сотрудники Астаринского таможенного управления Государственного таможенного комитета провели досмотр грузового автомобиля, следовавшего транзитом из Ирана в Россию через территорию Азербайджана.

    Как сообщает Report со ссылкой на Госкомитет, поводом для тщательной проверки стала реакция служебной собаки кинологической службы на ящики с арбузами.

    В результате досмотра внутри 12 арбузов было обнаружено наркотическое средство - гашиш, общим чистым весом 27 кг 845 г.

    По данному факту проводится расследование.

