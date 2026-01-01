Завтра ожидается мокрый снег - ПРОГНОЗ

2 января в первой половине дня в Баку и некоторых территориях Абшеронского полуострова ожидается усиление осадков, возможен дождь со снегом.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать сильный северо-западный ветер, который к вечеру ослабнет.

Сообщается, что температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана периодически ожидается дождливая погода, местами снег. На отдельных территориях возможно усиление осадков. К вечеру они постепенно прекратятся. Ночью и утром местами туман. Западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 3-8° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 0-3° мороза.

Ночью в некоторых горных районах возможно обледенение дорог.