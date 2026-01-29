Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Трамп: Путин обещал мне воздержаться от ударов по Киеву в течение недели

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 21:29
    Трамп: Путин обещал мне воздержаться от ударов по Киеву в течение недели

    Президент США Дональд Трамп заявил о збольшой прогрессе в переговорах по мирному урелугированию российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом он заявил на заседании своего кабинета в Белом доме.

    Он выразил надежду на скорее завершение войны между РФ и Украиной. "Стив, Россия и Украина. Мы добиваемся большого прогресса", - сказал он, обращаясь к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

    Также Трамп отметил, что лично попросил президента РФ Владимира Путина о том, чтобы ВС РФ воздержались на неделю от определенных ударов по Украине, в частности по Киеву, в зимний период.

    "Он (Путин - ред.) на это согласился", - подчеркнул Трамп.

