Трамп: Путин обещал мне воздержаться от ударов по Киеву в течение недели

Президент США Дональд Трамп заявил о збольшой прогрессе в переговорах по мирному урелугированию российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом он заявил на заседании своего кабинета в Белом доме.

Он выразил надежду на скорее завершение войны между РФ и Украиной. "Стив, Россия и Украина. Мы добиваемся большого прогресса", - сказал он, обращаясь к своему спецпосланнику Стиву Уиткоффу.

Также Трамп отметил, что лично попросил президента РФ Владимира Путина о том, чтобы ВС РФ воздержались на неделю от определенных ударов по Украине, в частности по Киеву, в зимний период.

"Он (Путин - ред.) на это согласился", - подчеркнул Трамп.