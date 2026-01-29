Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов

    Каллас: Планируем согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 21:22
    Каллас: Планируем согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

    Евросоюз стремится согласовать и утвердить 20-й пакет санкций в отношении России к 24 февраля – четвертой годовщине полномасшатбного вторжения РФ в Украину.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, процесс пока не завершен, так как рассматривается множество предложений, в том числе и запрет на морские услуги, ограничения на импорт российских удобрений и запрет на экспорт предметов роскоши.

    "Мы стремимся доработать его до 24 февраля. Помимо вышеупомянутых также есть предложения (по введению ограницений - ред.) в сфере энергетики, все эти они на столе. Я не могу пока сказать, что мы уже достигли договоренности, работа продолжается", – сообщила Каллас.

    Касаясь вопроса о покупке оружия Украиной на кредитные средства от ЕС, главный дипломат заметила, что для этого определен каскадный метод – сначала закупки в самой Украине и Европе, затем, если потребности не будут покрыты, - за их пределами.

    "Вчера у меня была встреча с представителями европейской оборонной промышленности, и я очень четко сказала им, что если вы не наращиваете производство и не ускоряете процессы, вы можете потерять эти деньги. Неотложные потребности Украины - на первом месте", - отметила глава евродипломатии.

    Кая Каллас антироссийские санкции 20-й пакет российско-украинская война
    Rusiyaya qarşı XX sanksiya paketi bir aya qəbul edilə bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    22:37

    Трамп выдвинет кандидатуру нового главы ФРС США на следующей неделе

    Другие страны
    22:20

    МАГАТЭ завтра проведет внеочередное заседание по Украине

    Другие страны
    22:08

    Уиткофф: Переговоры Украины и РФ при участии США возобновятся примерно через неделю

    Другие страны
    21:50

    Совет ЕС вводит санкции против шести известных телеведущих и пропагандистов из РФ

    Другие страны
    21:48
    Фото

    Лейла Алиева и Гретель Агилар обсудили в Швейцарии возможности сотрудничества

    Внешняя политика
    21:35

    Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

    В регионе
    21:29

    Трамп: Путин обещал мне воздержаться от ударов по Киеву в течение недели

    Другие страны
    21:22

    Каллас: Планируем согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

    Другие страны
    21:10

    Трамп: США откроют воздушное пространство над Венесуэлой

    Другие страны
    Лента новостей