Каллас: Планируем согласовать 20-й пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Евросоюз стремится согласовать и утвердить 20-й пакет санкций в отношении России к 24 февраля – четвертой годовщине полномасшатбного вторжения РФ в Украину.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на пресс-конференции по итогам заседания Совета по иностранным делам заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, процесс пока не завершен, так как рассматривается множество предложений, в том числе и запрет на морские услуги, ограничения на импорт российских удобрений и запрет на экспорт предметов роскоши.

"Мы стремимся доработать его до 24 февраля. Помимо вышеупомянутых также есть предложения (по введению ограницений - ред.) в сфере энергетики, все эти они на столе. Я не могу пока сказать, что мы уже достигли договоренности, работа продолжается", – сообщила Каллас.

Касаясь вопроса о покупке оружия Украиной на кредитные средства от ЕС, главный дипломат заметила, что для этого определен каскадный метод – сначала закупки в самой Украине и Европе, затем, если потребности не будут покрыты, - за их пределами.

"Вчера у меня была встреча с представителями европейской оборонной промышленности, и я очень четко сказала им, что если вы не наращиваете производство и не ускоряете процессы, вы можете потерять эти деньги. Неотложные потребности Украины - на первом месте", - отметила глава евродипломатии.