    Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

    В регионе
    • 29 января, 2026
    • 21:35
    Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться

    Мы считаем, что война и конфликт не отвечают интересам ни одной из сторон, и отдаем предпочтение взаимодействию и дипломатии, однако не будем колебаться в вопросе самообороны.

    Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

    В информации, распространенной Iran International, отмечается, что Пезешкиан также прокомментировал предложение США о переговорах:

    "Если Америка действительно стремится к подлинной дипломатии, она должна прекратить провокационные действия".

    Отметим, что в ходе телефонного разговора Пезешкиан и Шахбаз Шариф также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и выразили намерение продолжать дипломатический диалог.

