Масуд Пезешкиан: Мы будем защищаться
В регионе
- 29 января, 2026
- 21:35
Мы считаем, что война и конфликт не отвечают интересам ни одной из сторон, и отдаем предпочтение взаимодействию и дипломатии, однако не будем колебаться в вопросе самообороны.
Как передает Report, об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
В информации, распространенной Iran International, отмечается, что Пезешкиан также прокомментировал предложение США о переговорах:
"Если Америка действительно стремится к подлинной дипломатии, она должна прекратить провокационные действия".
Отметим, что в ходе телефонного разговора Пезешкиан и Шахбаз Шариф также обсудили развитие ситуации на Ближнем Востоке и выразили намерение продолжать дипломатический диалог.
