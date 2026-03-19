Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    WP: Пентагон запрашивает более 200 млрд долларов на операцию против Ирана

    • 19 марта, 2026
    Американское оборонное ведомство настаивает на получении свыше двухсот миллиардов долларов для продолжения военной кампании в отношении Ирана.

    Как передает Report, об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

    Согласно материалам статьи, американское военное ведомство "попросило Белый дом одобрить запрос более чем на $200 млрд к Конгрессу на финансирование войны в Иране".

    "Этот запрос на огромную сумму почти точно встретит сопротивление со стороны законодателей, которые выступают против этого конфликта", - отмечает издание.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    WP: Pentaqon İrana qarşı əməliyyat üçün 200 milyard dollardan çox vəsait tələb edir
