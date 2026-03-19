Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

Иран повторно нанес ракетный удар по промышленным объектам, расположенным в зоне Рас-Лаффан на территории Катара.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное телевидение Ирана (IRIB).

Сообщается, что в результате ракетной атаки на промышленных объектах вспыхнул пожар.

При этом в МВД Катара уточнили, что пожарные продолжают мероприятия по ликвидации возгорания в промышленной зоне.

Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.