Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

    • 19 марта, 2026
    • 05:07
    Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

    Иран повторно нанес ракетный удар по промышленным объектам, расположенным в зоне Рас-Лаффан на территории Катара.

    Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщило Государственное телевидение Ирана (IRIB).

    Сообщается, что в результате ракетной атаки на промышленных объектах вспыхнул пожар.

    При этом в МВД Катара уточнили, что пожарные продолжают мероприятия по ликвидации возгорания в промышленной зоне.

    Ранее стало известно, что Иран атаковал Рас-Лаффан, в результате чего на территории возник крупный пожар.

    Напомним, США и Израиль начали военную операцию против Ирана 28 февраля, в результате которой погибли верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Иран наносит удары по Израилю и объектам в странах, где размещены военные базы США и их союзников - Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке ракетные удары
    İran Ras-Laffandakı sənaye obyektlərinə yenidən zərbə endirib
    05:07

    Иран повторно атаковал промышленную зону Рас-Лаффан в Катаре

