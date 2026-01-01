Средняя цена газа на европейском рынке по итогам 2025 года выросла на 9%

Средняя цена газа в Европе по итогам 2025 года выросла на 9%, составив около $422 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах.

Росту стоимости способствовало раннее начало заполнения хранилищ к зиме за счет рекордного импорта СПГ.

31 декабря 2025 года торги закрылись у отметки $344 за тысячу кубометров, на уровне ноября и на 36% ниже конца 2024 года.

Небольшой подъем цены в последние дни прошедшего года произошел на фоне похолодания в Европе.