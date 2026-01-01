İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    Avropada ötən il təbii qaz orta hesabla 9 % bahalaşıb

    Energetika
    • 01 yanvar, 2026
    • 15:00
    Avropada ötən il təbii qaz orta hesabla 9 % bahalaşıb

    2025-ci ilin yekunlarına görə Avropada təbii qazın orta qiyməti 9 % artaraq, hər 1 000 kubmetr üçün təxminən 422 ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Londonun ICE birjasının fyuçerslər haqqındakı məlumatları göstərir.

    Qiymətin artmasına qış mövsümü üçün anbarların erkən doldurulması təsir edib. Anbarlar rekord LNG idxalı hesabına doldurulub.

    2025-ci il dekabrın 31-də ticarət 1 000 kubmetr üçün 344 ABŞ dolları səviyyəsində və 2024-cü ilin sonuna nisbətən 36 % aşağı bağlanıb.

    Ötən ilin son günlərində qiymətlərin bir qədər artması Avropada soyuqların düşməsi fonunda baş verib.

    Avropa qaz ICE birjası
    Средняя цена газа на европейском рынке по итогам 2025 года выросла на 9%

