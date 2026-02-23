İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib

    Biznes
    • 23 fevral, 2026
    • 13:27
    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib

    Azərbaycan dilinin qorunması və düzgün istifadəsi "Azərsun Holdinq" üçün prioritet istiqamətlərdən biridir.

    "Report" xəbər verir ki, xüsusilə cari ildə ana dilinə həssas yanaşmanın təşviqi və bu sahədə maarifləndirici təşəbbüslərin həyata keçirilməsi şirkətin diqqət mərkəzindədir.

    Media məkanında dilin düzgün və peşəkar istifadəsinə dəstək məqsədilə təşkil olunan təlim də bu həssas yanaşmanın tərkib hissəsidir. Ana dilində mətn tərtibatında süni intellekt alətlərindən istifadə mövzusuna həsr olunan təlimdə 25 media qurumundan jurnalistlər və Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika ixtisası üzrə təhsil alan tələbələr iştirak ediblər.

    Görüş "Code Academy" ilə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirilib. Təlimi süni intellekt üzrə kreativ direktor və təlimçi Ümid Salay aparıb.

    Proqram çərçivəsində süni intellekt nədir və jurnalistikada rolu, mətn hazırlama prosesində süni intellektdən istifadə, mətn yaradan süni intellekt alətləri ilə tanışlıq, süni intellektdən istifadənin üstünlükləri və məhdudiyyətləri, düzgün sorğu (prompt) yazma qaydaları, süni intellekt tərəfindən yaradılmış mətnlərin redaktəsi və faktların yoxlanılması kimimövzularatoxunulub.

    Praktiki hissədə isə iştirakçılar süni intellekt alətlərindən istifadə edərək mətnlər hazırlayıb, redaktə edib və nəticələri birlikdə müzakirə ediblər.

    "Azərsun Holdinq" media nümayəndələrinin peşəkar inkişafına, ana dilinin düzgün istifadəsinin təşviqinə və müasir texnologiyaların tətbiqinə yönəlmiş təşəbbüslərini bundan sonra da davam etdirəcək.

    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib
    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib
    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib
    “Azərsun Holdinq” Təlim “Code Academy”

    Son xəbərlər

    13:48

    AGF nümayəndəsi: "Azərbaycan gimnastlarının Dünya Kubokunda altı medal qazanması böyük uğurdur"

    Fərdi
    13:34

    "Kəpəz"in bıçaqlanan futbolçusu martın sonlarında məşqlərə başlaya biləcək

    Futbol
    13:31

    Gürcüstan Kulevi limanına mümkün sanksiyanı səhv addım adlandırıb

    Region
    13:29

    Azərbaycan eksponatları Özbəkistanda nümayiş olunacaq

    Mədəniyyət siyasəti
    13:27
    Foto

    Jurnalistlər üçün süni intellekt təlimi keçirilib

    Biznes
    13:24

    Qazaxıstanda hava limanı qanunsuz yığımlara görə 14,3 milyon təngə cərimə edilib

    Region
    13:22

    Mahir Emreli: "Bu mövsüm daha çox qol vurmaq istəyirəm"

    Futbol
    13:19
    Foto

    "Şəms 1" və "Qərbi Üfüq" GES-ləri üzrə müqavilələr imzalanıb

    Energetika
    13:12

    Aİ Ukraynaya enerji tədarükü üçün 2,8 milyard avro ayırıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti