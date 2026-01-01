В Казахстане построят биофармацевтический комплекс за более чем $200 млн

В Казахстане реализуют крупный стратегический инвестиционный проект - в специальной экономической зоне "Алатау" появится биофармацевтический комплекс полного цикла. Общий объем инвестиций превысит 103 млрд тенге ($203,7 млн).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в правительстве страны.

"Объект планируется оснастить передовыми технологиями для выпуска лекарственных средств. Ключевой целью определено создание мощностей по производству 58 наименований препаратов. Особое внимание уделено запуску полного цикла, включая изготовление активных фармацевтических ингредиентов", - сообщили в правительстве.

Также на комплексе будут выпускать 27 международных непатентованных наименований, в том числе препараты для лечения онкологических, аутоиммунных, редких и воспалительных заболеваний.

Часть выпускаемой продукции планируется экспортировать на рынки стран ЕАЭС, СНГ, а также государств Ближнего Востока.