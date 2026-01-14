Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Том Баррак: США высоко ценят крепкое партнерство с Турцией

    Посол США в Турции и спецпосланник по Сирии Том Баррак отметил, что США остаются привержены совместной работе с Турцией по укреплению региональной стабильности.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Х.

    Отметим, что ранее состоялась встреча Баррака с министром иностранных дел Хаканом Фиданом в Анкаре.

    "Спасибо, министр Фидан, за продуктивную и откровенную беседу в Анкаре. Соединенные Штаты ценят наше крепкое партнерство с Турцией и остаются привержены совместной работе по укреплению региональной стабильности и решению общих проблем, включая наши продолжающиеся усилия в Сирии", - говорится в публикации.

    Турция США Том Баррак региональная безопасность
