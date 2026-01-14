Грузинский эксперт: TRIPP является стратегическим проектом для региона

Проект TRIPP или Зангезурский коридор имеет стратегическое значение для всего региона, а заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева служат надежной гарантией его успешной реализации.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил бывший глава Администрации президента Грузии, политический комментатор профессор Петре Мамрадзе.

По его словам, запуск коридора принесет пользу не только Азербайджану и Армении, но и Грузии, а объем инвестиций в проект может быть весьма значительным.

"Я уверен, что инвестиции обязательно будут, и их масштабы могут оказаться довольно крупными. Ресурсы Европейского союза сейчас ограничены по разным причинам - об этом открыто говорят и пишут сами европейские эксперты. Поэтому основные финансовые потоки сегодня идут с Юга и Востока, и они могут быть очень существенными. Внимание правительства Грузии к этому направлению создаст дополнительные возможности для всего региона. Зангезурский коридор - это, безусловно, проект, достойный серьезных вложений", - отметил профессор.

Мамрадзе также подчеркнул важность того, что США и лично Дональд Трамп выступают в роли гаранта проекта. "Мир изменился: появились новые центры силы, и все чаще говорят о нестабильности. Именно в таких условиях роль США и Трампа становится особенно значимой. Это реальная гарантия того, что процесс будет развиваться без проволочек и принесет пользу всем сторонам", - добавил он.