В Баку задержан подозреваемый в продаже подделок брендовых часов

В Сабаильском районе Баку задержан мужчина по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 41-летний Р. Исмаилов продал знакомому двое наручных часов известного бренда, однако позднее выяснилось, что они являются поддельными.

Потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 5 200 манатов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

Кроме того, в одном из торговых центров района было предотвращено хищение. Сотрудники магазина, заподозрив покупателя в попытке кражи, оперативно сообщили в полицию. Подозреваемая 42-летняя А. Абышова была задержана на месте.

По обоим фактам ведется расследование.