    Происшествия
    • 14 января, 2026
    • 19:25
    В Баку задержан подозреваемый в продаже подделок брендовых часов

    В Сабаильском районе Баку задержан мужчина по подозрению в мошенничестве.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, 41-летний Р. Исмаилов продал знакомому двое наручных часов известного бренда, однако позднее выяснилось, что они являются поддельными.

    Потерпевшему был причинен материальный ущерб в размере 5 200 манатов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого.

    Кроме того, в одном из торговых центров района было предотвращено хищение. Сотрудники магазина, заподозрив покупателя в попытке кражи, оперативно сообщили в полицию. Подозреваемая 42-летняя А. Абышова была задержана на месте.

    По обоим фактам ведется расследование.

    МВД Азербайджана кража подделка мошенничество
    Bakıda "brend saat" satdığını deyərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Лента новостей