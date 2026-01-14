İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bakıda "brend saat" satdığını deyərək dələduzluq edən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    • 14 yanvar, 2026
    • 18:49
    Paytaxtın Səbail rayonunda dələduzluq faktı qeydə alınıb.

    DİN-in Mətbuat xidmətindən "Report"a bildirilib ki, zərərçəkən əvvəlcədən tanıdığı şəxsdən "brend marka" adı altında 2 ədəd qol saatı alıb və sonradan həmin məhsulların orijinal olmadığı ortaya çıxıb. Bu yolla vətəndaşın 5 200 manatı ələ keçirilib. Polis əməkdaşları qeyd olunan əməli törətməkdə şübhəli bilinən 41 yaşlı R.İsmayılovu saxlayıb.

    Rayon ərazisində yerləşən ticarət mərkəzlərinin birində isə talama cinayətinin qarşısı alınıb. Müştərinin mağazadan oğurluq etməyə cəhd göstərdiyindən şübhələnən satıcılar dərhal polisə məlumat verib və şübhəli bilinən 42 yaşlı A.Abışova saxlanılıb.

    Araşdırmalar aparılır.

    dələduzluq saat oğurluq Səbail
