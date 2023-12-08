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ГНФАР не изменит соотношение иностранных валют в инвестиционном портфеле 

ГНФАР не изменит соотношение иностранных валют в инвестиционном портфеле  В 2024 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) прогнозируется в объеме 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.
Финансы
8 декабря 2023 г. 13:09
ГНФАР не изменит соотношение иностранных валют в инвестиционном портфеле 

В 2024 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) прогнозируется в объеме 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.

Согласно документу, прогноз совпадает с прошлогодним.

В обзоре также говорится, что в следующем году доля долговых обязательств и инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле ГНФАР составит минимум 50%, доля акций - до 25%, доля недвижимости - до 10%, а доля золота - до 15%.

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Версия на английском языке SOFAZ to keep currency composition of its investment portfolio stable next year
Версия на азербайджанском языке ARDNF gələn il investisiya portfelinin valyuta tərkibini dəyişməyəcək

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