ГНФАР не изменит соотношение иностранных валют в инвестиционном портфеле

В 2024 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) прогнозируется в объеме 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

В 2024 году доля доллара США в инвестиционном портфеле Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) прогнозируется в объеме 65%, доля евро - 20%, доля британского фунта стерлингов - 5%, а доля других иностранных валют - 10%.

Как сообщает Report, об этом говорится в заключении Счетной палаты к бюджету фонда на следующий год.

Согласно документу, прогноз совпадает с прошлогодним.

В обзоре также говорится, что в следующем году доля долговых обязательств и инструментов денежного рынка в инвестиционном портфеле ГНФАР составит минимум 50%, доля акций - до 25%, доля недвижимости - до 10%, а доля золота - до 15%.