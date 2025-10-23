Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Финансы
    • 23 октября, 2025
    • 17:53
    ГНФАР инвестировал в Сербию около $73 млн

    Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал в Сербию $72,7 млн.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщили на IX заседании Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, которое прошло в Белграде.

    Сербия ГНФАР инвестиции
    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub
    SOFAZ invested about $73M in Serbia

