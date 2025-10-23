ГНФАР инвестировал в Сербию около $73 млн
Финансы
- 23 октября, 2025
- 17:53
Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) инвестировал в Сербию $72,7 млн.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство финансов, об этом сообщили на IX заседании Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией, которое прошло в Белграде.
