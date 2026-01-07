"Манчестер Сити" оформил трансфер Антуана Семеньо из "Борнмута"
Футбол
- 07 января, 2026
- 05:26
"Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по переходу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.
Как передает Report, об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в Х.
По информации источника, сумма трансфера составит € 75 млн (£ 65 млн). Отмечается, Семеньо подпишет долгосрочный контракт после медицинского обследования, которое состоится в четверг, 8 января.
Утверждается, что ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ, чтобы перейти в стан "горожан". Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.
В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.
Последние новости
05:26
"Манчестер Сити" оформил трансфер Антуана Семеньо из "Борнмута"Футбол
04:49
Видео
В Иране протестующие разграбили магазин, один полицейский погибВ регионе
04:17
Трамп: Венесуэла передаст США до 50 млн баррелей нефти для продажиДругие страны
03:51
Рубио обсудил с главой МИД Аргентины операцию против ВенесуэлыДругие страны
03:23
Израиль и Сирия при посредничестве США возобновили контакты по вопросам безопасностиДругие страны
02:58
Хакан Фидан: Мы очень близки к достижению прочного мира в российско-украинской войнеВ регионе
02:49
В Израиле автобус въехал в толпу протестующих против призыва в армиюДругие страны
02:16
WSJ: Рубио уведомил Конгресс, что Вашингтон нацелен на покупку Гренландии - ОБНОВЛЕНОДругие страны
02:11