    "Манчестер Сити" оформил трансфер Антуана Семеньо из "Борнмута"

    Футбол
    • 07 января, 2026
    • 05:26
    Манчестер Сити оформил трансфер Антуана Семеньо из Борнмута

    "Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по переходу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

    Как передает Report, об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в Х.

    По информации источника, сумма трансфера составит € 75 млн (£ 65 млн). Отмечается, Семеньо подпишет долгосрочный контракт после медицинского обследования, которое состоится в четверг, 8 января.

    Утверждается, что ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ, чтобы перейти в стан "горожан". Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

    В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.

    футбол "Манчестер Сити" Антуан Семеньо
