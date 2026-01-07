"Манчестер Сити" оформил трансфер Антуана Семеньо из "Борнмута"

"Манчестер Сити" успешно закрыл сделку по переходу вингера "Борнмута" Антуана Семеньо.

Как передает Report, об этом информирует журналист и инсайдер Фабрицио Романо на странице в Х.

По информации источника, сумма трансфера составит € 75 млн (£ 65 млн). Отмечается, Семеньо подпишет долгосрочный контракт после медицинского обследования, которое состоится в четверг, 8 января.

Утверждается, что ганский вингер отказал четырём клубам АПЛ, чтобы перейти в стан "горожан". Ключевую роль в трансфере сыграло желание футболиста выступать под руководством испанского специалиста Хосепа Гвардиолы.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 25-летний Антуан Семеньо провёл 19 матчей, в которых отметился девятью забитыми мячами и тремя результативными передачами.