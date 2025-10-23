İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Maliyyə
    • 23 oktyabr, 2025
    • 17:44
    ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub

    Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu Serbiyaya 72,7 milyon ABŞ dolları həcmində investisiya qoyub.

    "Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan ilə Serbiya arasında Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın IX iclasında bildirilib.

    Azərbaycan Serbiya
    ГНФАР инвестировал в Сербию около $73 млн

