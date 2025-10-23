ARDNF Serbiyaya 73 milyon dollara yaxın investisiya qoyub
Maliyyə
- 23 oktyabr, 2025
- 17:44
Azərbaycanın Dövlət Neft Fondu Serbiyaya 72,7 milyon ABŞ dolları həcmində investisiya qoyub.
"Report" Maliyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan ilə Serbiya arasında Ticarət və İqtisadi Əməkdaşlıq üzrə Hökumətlərarası Komissiyanın IX iclasında bildirilib.
Son xəbərlər
18:02
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında daha bir oyun keçirilibKomanda
18:02
Azərbaycan-Serbiya Strateji Tərəfdaşlıq Şurasının ilk iclası 2025-ci ilin sonunadək keçirilə bilərBiznes
18:01
Ağsuda saxtalaşdırma əlaməti olan 227 ədəd alkoqollu içki satışdan çıxarılıbHadisə
17:56
Mülki Aviasiyada Uçuşların Təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Müfəttişliyinin nizamnamə fondunun mənbələri müəyyənləşibİnfrastruktur
17:55
Foto
Sahil Babayev: "İndiyədək Azərbaycandan Serbiyaya 300 milyon kubmetr qaz ixrac olunub"Energetika
17:53
AFFA rəsmisi Bakıdakı stadionda görüləcək işləri açıqlayıbFutbol
17:49
İlin sonuna qədər Ukrayna 15 milyard dollar maliyyə yardımı almağa ümid edirRegion
17:48
Gələn həftə 1400-dən çox bağça müdiri üçün diaqnostik qiymətləndirmə keçiriləcəkElm və təhsil
17:46