Главы Центробанков Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества

Главы центральных банков Азербайджана и Катара обсудили в Дохе перспективы сотрудничества.

Главы центральных банков Азербайджана и Катара обсудили в Дохе перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов написал в соцсети "Х".

"В рамках визита в Катар провели встречу в Дохе с председателем Центрального банка страны шейхом Бандаром бин Мухаммедом бин Саидом Аль-Тани. Обсудили текущее состояние финансового сектора в обеих странах, проводимые реформы, а также перспективы двустороннего сотрудничества, в частности между центральными банками и финансовым сектором", - говорится в публикации.