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Главы Центробанков Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества

Главы Центробанков Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества Главы центральных банков Азербайджана и Катара обсудили в Дохе перспективы сотрудничества.
Финансы
4 марта 2024 г. 17:17
Главы Центробанков Азербайджана и Катара обсудили перспективы сотрудничества

Главы центральных банков Азербайджана и Катара обсудили в Дохе перспективы сотрудничества.

Как сообщает Report, об этом председатель Центробанка Азербайджана Талех Кязимов написал в соцсети "Х".

"В рамках визита в Катар провели встречу в Дохе с председателем Центрального банка страны шейхом Бандаром бин Мухаммедом бин Саидом Аль-Тани. Обсудили текущее состояние финансового сектора в обеих странах, проводимые реформы, а также перспективы двустороннего сотрудничества, в частности между центральными банками и финансовым сектором", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Central banks of Azerbaijan and Qatar discuss cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Qətər Mərkəzi Bankları əməkdaşlığı müzakirə edib

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