Главным экономистом EBRD впервые стала женщина

Сменился главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (EBRD).

Как сообщает Report, Беата Яворчик вступила в эту должность с 1 сентября. На данном посту она сменила российского экономиста Сергея Гуриева.

Отмечается, что Яворчик стала первой женщиной, занявшей должность главного экономиста в EBRD. Она является гражданкой Польши. У Яворчик есть докторская степень по экономике, которую она получила в Йельском университете в США. Она также является профессором экономики в Оксфордском университете, ответственным редактором академического издания "Экономическая политика" и членом исполнительного комитета Королевского экономического общества Великобритании.

Яворчик ранее работала во Всемирном банке в Вашингтоне, где занималась исследованиями, кредитными операциями и политическими консультациями.

В ЕБРР отметили, что бывший ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев вернется к должности профессора экономики в Парижской школе политических наук (Sciences Po). Он был главным экономистом банка с января 2016 года. В начале января 2019 года стало известно, что Гуриев не будет продлевать контракт с EBRD, который истек в августе.