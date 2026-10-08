Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

Комплектующие американского истребителя пятого поколения F-35 по ошибке были отправлены через Гонконг, несмотря на ограничения на перевозку военной продукции.

Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной стал недосмотр сотрудника логистической компании UPS, который пропустил письмо с предупреждением о недопустимости такого маршрута.

Груз, включавший фонарь кабины и люк оружейного отсека F-35, планировалось доставить из Австралии в Сан-Франциско. После задержки отправки маршрут решили изменить, чтобы ускорить доставку, и комплектующие направили через Гонконг.

Такой транзит противоречил американским Правилам международной торговли оружием (ITAR).

После инцидента Пентагон и Госдепартамент США начали расследования. Члены Конгресса также потребовали проверить глобальную систему поставок американской военной продукции.