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    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 04:26
    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР

    Комплектующие американского истребителя пятого поколения F-35 по ошибке были отправлены через Гонконг, несмотря на ограничения на перевозку военной продукции.

    Как передает Report со ссылкой на Bloomberg, причиной стал недосмотр сотрудника логистической компании UPS, который пропустил письмо с предупреждением о недопустимости такого маршрута.

    Груз, включавший фонарь кабины и люк оружейного отсека F-35, планировалось доставить из Австралии в Сан-Франциско. После задержки отправки маршрут решили изменить, чтобы ускорить доставку, и комплектующие направили через Гонконг.

    Такой транзит противоречил американским Правилам международной торговли оружием (ITAR).

    После инцидента Пентагон и Госдепартамент США начали расследования. Члены Конгресса также потребовали проверить глобальную систему поставок американской военной продукции.

    Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Истребитель-бомбардировщик F-35 (Lightning II)
    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb
    44 - Tezliklə
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