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    "Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 04:28
    Bloomberg ABŞ-yə aid F-35 hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıb

    ABŞ-nin beşinci nəsil "F-35" qırıcısının komplektləşdirici hissələri hərbi təyinatlı məhsulların daşınmasına qoyulan məhdudiyyətlərə baxmayaraq, səhvən Honkonq vasitəsilə göndərilib.

    "Report"un "Bloomberg"ə istinadən məlumatına görə, buna səbəb belə bir marşrutun yolverilməzliyi barədə xəbərdarlıq məktubunu gözdən qaçıran şirkət əməkdaşının diqqətsizliyi olub.

    Tərkibində "F-35"in kabin örtüyü və silah bölməsinin lükü olan yükün Avstraliyadan San-Fransiskoya çatdırılması planlaşdırılırdı. Göndərişdəki gecikmədən sonra çatdırılmanı sürətləndirmək üçün marşrutun dəyişdirilməsinə qərar verilib və komplektləşdirici hissələr Honkonq vasitəsilə yönləndirilib.

    Bu cür tranzit ABŞ-nin Beynəlxalq Silah Ticarəti Qaydalarına zidddir.

    Hadisədən sonra Pentaqon və ABŞ Dövlət Departamenti araşdırmalara başlayıb. Konqres üzvləri həmçinin ABŞ hərbi məhsullarının qlobal tədarük sisteminin yoxlanılmasını tələb ediblər.

    Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) ABŞ Müdafiə Nazirliyinin qərargahı (Pentaqon) F-35 qırıcı-bombardmançı təyyarə (Lightning II)
    Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНР
    MiniBoss
    MiniBoss

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