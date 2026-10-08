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    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 02:44
    В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

    В столице Албании Тиране 130-й день подряд проходят антиправительственные акции, начавшиеся из-за планов строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ATA, участники очередной акции собрались на площади Скандербега, после чего направились к зданию правительства.

    Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, изменения избирательного законодательства и отмены поправок в закон об охраняемых природных территориях.

    Акции начались в конце мая после того, как застройщики огородили колючей проволокой территорию, отведенную под строительство курорта, ограничив доступ к пляжу. К протестам присоединились экологические организации.

    Одним из символов акций стали розовые фламинго, обитающие в природоохранной зоне Вьоса-Нарта, в связи с чем протестное движение получило в ряде западных СМИ название "революция фламинго".

    Власти Албании заявили, что намерены реализовать проект, несмотря на протесты. Акции также поддержал лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша.

    Акции протеста Албания
    Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edir
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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