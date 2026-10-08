В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курорта

В столице Албании Тиране 130-й день подряд проходят антиправительственные акции, начавшиеся из-за планов строительства курорта в природоохранной зоне Вьоса-Нарта на побережье Адриатического моря.

Как передает Report со ссылкой на агентство ATA, участники очередной акции собрались на площади Скандербега, после чего направились к зданию правительства.

Протестующие требуют отставки премьер-министра Эди Рамы, изменения избирательного законодательства и отмены поправок в закон об охраняемых природных территориях.

Акции начались в конце мая после того, как застройщики огородили колючей проволокой территорию, отведенную под строительство курорта, ограничив доступ к пляжу. К протестам присоединились экологические организации.

Одним из символов акций стали розовые фламинго, обитающие в природоохранной зоне Вьоса-Нарта, в связи с чем протестное движение получило в ряде западных СМИ название "революция фламинго".

Власти Албании заявили, что намерены реализовать проект, несмотря на протесты. Акции также поддержал лидер оппозиционной Демократической партии Сали Бериша.