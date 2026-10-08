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    Греция закупит у США вооружения на $4 млрд

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 00:46
    Греция закупит у США вооружения на $4 млрд

    Греция закупит у США военную технику и оборудование на $4 млрд в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS).

    Как передает Report со ссылкой на МИД Греции, об этом говорится в совместном заявлении по итогам шестого раунда греко-американского стратегического диалога, состоявшегося в Афинах.

    Стороны отметили, что поставки призваны поддержать долгосрочное оборонное планирование Греции и повысить оперативную совместимость вооруженных сил двух стран. Афины и Вашингтон также намерены изучить возможности дальнейшего сотрудничества оборонной промышленности, в том числе в сфере инновационных технологий.

    Кроме того, стороны завершили согласование участия Греции в программе партнерства Бюро Национальной гвардии США со штатом Флорида. В рамках расширения оборонного взаимодействия Греция также получит американские бронемашины Stryker.

    Стратегический диалог прошел под председательством министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также расширить взаимодействие в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.

    Марко Рубио Йоргос Герапетритис Продажа вооружения Греция Соединенные Штаты Америки (США)
    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq
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