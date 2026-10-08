Греция закупит у США вооружения на $4 млрд
- 08 октября, 2026
- 00:46
Будьте в курсе главных новостей!
Греция закупит у США военную технику и оборудование на $4 млрд в рамках программы зарубежных военных продаж (FMS).
Как передает Report со ссылкой на МИД Греции, об этом говорится в совместном заявлении по итогам шестого раунда греко-американского стратегического диалога, состоявшегося в Афинах.
Стороны отметили, что поставки призваны поддержать долгосрочное оборонное планирование Греции и повысить оперативную совместимость вооруженных сил двух стран. Афины и Вашингтон также намерены изучить возможности дальнейшего сотрудничества оборонной промышленности, в том числе в сфере инновационных технологий.
Кроме того, стороны завершили согласование участия Греции в программе партнерства Бюро Национальной гвардии США со штатом Флорида. В рамках расширения оборонного взаимодействия Греция также получит американские бронемашины Stryker.
Стратегический диалог прошел под председательством министра иностранных дел Греции Йоргоса Герапетритиса и госсекретаря США Марко Рубио. Стороны договорились продолжить укрепление сотрудничества в сфере обороны и безопасности, а также расширить взаимодействие в борьбе с терроризмом и нелегальной миграцией.