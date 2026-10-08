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    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Digər ölkələr
    • 08 oktyabr, 2026
    • 01:16
    Yunanıstan ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində silah alacaq

    Yunanıstan Xarici Hərbi Satışlar (XHS) proqramı çərçivəsində ABŞ-dən 4 milyard dollar dəyərində hərbi texnika və avadanlıq alacaq.

    "Report" Yunanıstan Xarici İşlər Nazirliyinə (XİN) istinadən xəbər verir ki, bu barədə Afinada keçirilən Yunanıstan-ABŞ strateji dialoqunun altıncı raundunun yekunlarına dair birgə bəyanatda deyilir.

    Tərəflər qeyd ediblər ki, tədarüklər Yunanıstanın uzunmüddətli müdafiə planlaşdırılmasını dəstəkləmək və iki ölkənin silahlı qüvvələrinin əməliyyat uyğunluğunu artırmaq məqsədi daşıyır. Afina və Vaşinqton həmçinin müdafiə sənayesi, o cümlədən innovativ texnologiyalar sahəsində gələcək əməkdaşlıq imkanlarını öyrənmək niyyətindədir.

    Bundan əlavə, tərəflər Yunanıstanın ABŞ Milli Qvardiya Bürosunun Florida ştatı ilə tərəfdaşlıq proqramında iştirakının razılaşdırılmasını başa çatdırıblar. Müdafiə sahəsində qarşılıqlı fəaliyyətin genişləndirilməsi çərçivəsində Yunanıstan ABŞ-nin "Stryker" zirehli maşınlarını da alacaq.

    Strateji dialoq Yunanıstanın xarici işlər naziri Yorqos Gerapetritis və ABŞ Dövlət katibi Marko Rubionun sədrliyi ilə keçirilib. Tərəflər müdafiə və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsini davam etdirmək, eləcə də terrorizm və qeyri-qanuni miqrasiya ilə mübarizədə qarşılıqlı fəaliyyəti genişləndirmək barədə razılığa gəliblər.

    Yunanıstan Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Müdafiə sahəsi
    Греция закупит у США вооружения на $4 млрд
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