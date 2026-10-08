Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

Американская аэрокосмическая компания Blue Origin намерена в декабре вновь запустить тяжелую ракету-носитель New Glenn.

Как передает Report, об этом основатель компании Джефф Безос заявил в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, подготовить новый запуск удалось после восстановления стартовой площадки, пострадавшей в результате предыдущей нештатной ситуации.

"Никто не верил, что это возможно после нештатной ситуации, с которой мы столкнулись. Но команда собралась и проделала невероятную работу по восстановлению стартовой площадки", - сказал Безос.