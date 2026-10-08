Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 03:49
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Американская аэрокосмическая компания Blue Origin намерена в декабре вновь запустить тяжелую ракету-носитель New Glenn.
Как передает Report, об этом основатель компании Джефф Безос заявил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, подготовить новый запуск удалось после восстановления стартовой площадки, пострадавшей в результате предыдущей нештатной ситуации.
"Никто не верил, что это возможно после нештатной ситуации, с которой мы столкнулись. Но команда собралась и проделала невероятную работу по восстановлению стартовой площадки", - сказал Безос.
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