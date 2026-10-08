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    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 03:49
    Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабре

    Американская аэрокосмическая компания Blue Origin намерена в декабре вновь запустить тяжелую ракету-носитель New Glenn.

    Как передает Report, об этом основатель компании Джефф Безос заявил в интервью телеканалу Fox News.

    По его словам, подготовить новый запуск удалось после восстановления стартовой площадки, пострадавшей в результате предыдущей нештатной ситуации.

    "Никто не верил, что это возможно после нештатной ситуации, с которой мы столкнулись. Но команда собралась и проделала невероятную работу по восстановлению стартовой площадки", - сказал Безос.

    Джефф Безос Ракета-носитель New Glenn
    "Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırır
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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