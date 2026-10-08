Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человека

В условиях, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, вызванными обострением конфликтов, углублением неравенства и последствиями изменения климата, защита достоинства, а также равных и неотъемлемых прав всех членов человеческой семьи приобретает особое значение.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении, с которым первый секретарь Постоянного представительства Азербайджана при ООН Шахрияр Гаджиев выступил на заседании Третьего комитета 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященном поощрению и защите прав человека.

Было отмечено, что, согласно Конституции Азербайджана, обеспечение прав и свобод человека является одной из высших приоритетных целей государства. Для поддержания устойчивого прогресса в области поощрения и защиты прав человека последовательно проводятся правовые и институциональные реформы.

В заявлении также подчеркивается, что Азербайджан придает особое значение сотрудничеству с правозащитными механизмами ООН, в частности с механизмом Универсального периодического обзора, договорными органами и мандатариями специальных процедур. Это сотрудничество осуществляется путем регулярного представления национальных докладов о выполнении международных документов в области прав человека и поддержания диалога с соответствующими мониторинговыми механизмами.

"Восстановление прав человека азербайджанцев, ставших вынужденными переселенцами в результате бывшего конфликта, всегда было одним из приоритетов государства. В рамках программы "Великое возвращение" системная работа Азербайджана по восстановлению и реконструкции уже позволила 96 тыс. человек вернуться на освобожденные от оккупации территории и проживать там.

Этим усилиям серьезно препятствует масштабная минная угроза, в результате которой погибли или получили тяжелые ранения более 400 человек, что требует искреннего сотрудничества в деле разминирования. В то же время судьба более 4 тыс. человек, числящихся пропавшими без вести, остается еще одной актуальной гуманитарной проблемой", - подчеркнул Ш.Гаджиев.

В заявлении также отмечена важность рассмотрения вопросов пропавших без вести и обнаруженных массовых захоронений в рамках международного гуманитарного права.

"Ответственность неоспорима и должна быть неизбежным следствием совершенных преступлений. Азербайджан в полном соответствии со своим национальным законодательством и международными обязательствами предпринял решительные шаги для расследования тяжких преступлений, совершенных в ходе конфликта против его гражданского населения и других лиц, находящихся под защитой, и привлечения виновных к ответственности", - говорится в заявлении.

"Суверенное равенство, уважение территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела государств являются основополагающими принципами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций. Мы выступаем против растущей тенденции к политизации прав человека и применению двойных стандартов, а также вмешательства во внутренние дела государств под предлогом защиты прав человека на различных международных площадках", - заявил дипломат.