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    Албания и Турция обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 02:17
    Албания и Турция обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

    Премьер-министр Албании Эди Рама принял заместителя министра иностранных дел Турции, главу Управления по делам Европейского союза Мехмета Кемаля Бозая.

    Как сообщает балканское бюро Report, во встрече также принял участие министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.

    Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Албанией и Турцией в экономической и энергетической сферах.

    Во встрече также участвовала делегация Турецко-албанского делового совета.

    Албания Турция Экономическое сотрудничество Энергетическое сотрудничество
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    Albaniya ilə Türkiyə arasında enerji sahəsində əməkdaşlıq müzakirə edilib
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    Албания и Турция обсудили сотрудничество в экономике и энергетике

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