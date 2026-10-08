Албания и Турция обсудили сотрудничество в экономике и энергетике
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 02:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Премьер-министр Албании Эди Рама принял заместителя министра иностранных дел Турции, главу Управления по делам Европейского союза Мехмета Кемаля Бозая.
Как сообщает балканское бюро Report, во встрече также принял участие министр инфраструктуры и энергетики Албании Энеа Каракачи.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества между Албанией и Турцией в экономической и энергетической сферах.
Во встрече также участвовала делегация Турецко-албанского делового совета.
Последние новости
06:21
Трамп пообещал не допустить ракетных ударов Ирана по американским городамДругие страны
05:45
The Times: Израиль 8 октября закроет консульство Великобритании в Восточном ИерусалимеДругие страны
05:18
Трамп обвинил демократов в организации протестов на его выступленияхДругие страны
04:54
В Кении заявили об отсутствии вспышки Эболы, несмотря на смерть пациентаДругие страны
04:26
Bloomberg узнал, как детали американского F-35 оказались в КНРДругие страны
03:49
Blue Origin планирует новый запуск ракеты New Glenn в декабреДругие страны
03:12
Азербайджан выступил в ООН против политизации прав человекаВнешняя политика
02:44
В Албании 130-й день продолжаются протесты против строительства курортаДругие страны
02:17
Фото