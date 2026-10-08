У берегов Катара атакован танкер, есть пострадавшие

Танкер подвергся атаке примерно в 51 морской миле (94 км) к северу от побережья Катара, в результате есть пострадавшие.

Как передает Report со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), по судну было выпущено несколько снарядов.

Инцидент произошел к северу от города Мадинат-эш-Шамаль. Число пострадавших и степень их травм пока не уточняются.

UKMTO начал расследование обстоятельств произошедшего. Другие подробности пока не приводятся.