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    У берегов Катара атакован танкер, есть пострадавшие

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 01:22
    У берегов Катара атакован танкер, есть пострадавшие

    Танкер подвергся атаке примерно в 51 морской миле (94 км) к северу от побережья Катара, в результате есть пострадавшие.

    Как передает Report со ссылкой на Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO), по судну было выпущено несколько снарядов.

    Инцидент произошел к северу от города Мадинат-эш-Шамаль. Число пострадавших и степень их травм пока не уточняются.

    UKMTO начал расследование обстоятельств произошедшего. Другие подробности пока не приводятся.

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    Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar var
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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