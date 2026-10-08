Президент США пообещал вскоре добиться завершения еще одной войны

Президент США Дональд Трамп считает, что решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира нанесет ущерб репутации Норвежского нобелевского комитета.

Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.

"Думаю, для них это было бы большой дискредитацией. И я не говорю это с презрением к ним", - сказал Трамп.

По его словам, независимо от решения комитета он сделал для достижения мира "намного больше" многих прежних лауреатов премии.

"Я добился завершения восьми войн. На подходе еще одна", - заявил президент США. Ранее Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта в Украине также может быть достигнуто в скором времени.

Американский лидер также сравнил свои достижения с деятельностью бывшего президента США Барака Обамы, получившего Нобелевскую премию мира в 2009 году вскоре после вступления в должность.

По мнению Трампа, Обама на тот момент "ничего не сделал" и сам не понимал, за что был удостоен награды.