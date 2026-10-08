Президент США пообещал вскоре добиться завершения еще одной войны
- 08 октября, 2026
- 00:18
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Президент США Дональд Трамп считает, что решение не присуждать ему Нобелевскую премию мира нанесет ущерб репутации Норвежского нобелевского комитета.
Как передает Report, об этом американский лидер заявил журналистам в Белом доме.
"Думаю, для них это было бы большой дискредитацией. И я не говорю это с презрением к ним", - сказал Трамп.
По его словам, независимо от решения комитета он сделал для достижения мира "намного больше" многих прежних лауреатов премии.
"Я добился завершения восьми войн. На подходе еще одна", - заявил президент США. Ранее Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта в Украине также может быть достигнуто в скором времени.
Американский лидер также сравнил свои достижения с деятельностью бывшего президента США Барака Обамы, получившего Нобелевскую премию мира в 2009 году вскоре после вступления в должность.
По мнению Трампа, Обама на тот момент "ничего не сделал" и сам не понимал, за что был удостоен награды.