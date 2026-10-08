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    В Чехии объявили о нехватке воды в Влтаве и Эльбе

    Другие страны
    • 08 октября, 2026
    • 01:59
    В Чехии объявили о нехватке воды в Влтаве и Эльбе

    В центральной части Чехии объявлен режим нехватки воды в реках Влтава и Эльба из-за продолжительной засухи.

    Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, такое решение приняла комиссия по борьбе с засухой Среднечешского края.

    В связи с дефицитом воды власти решили до 30 апреля 2027 года сократить объем ее сброса через плотины на Влтаве. Ожидается, что эта мера позволит замедлить снижение уровня воды в крупных водохранилищах Слапы и Орлик.

    Гидрологическая ситуация в Чехии остается неблагоприятной на фоне продолжительной аномальной жары и усилившейся в этом году засухи.

    Нехватка воды Чехия
    Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib
    44 - Tezliklə
    MiniBoss

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