В Чехии объявили о нехватке воды в Влтаве и Эльбе
Другие страны
- 08 октября, 2026
- 01:59
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В центральной части Чехии объявлен режим нехватки воды в реках Влтава и Эльба из-за продолжительной засухи.
Как передает Report со ссылкой на агентство ČTK, такое решение приняла комиссия по борьбе с засухой Среднечешского края.
В связи с дефицитом воды власти решили до 30 апреля 2027 года сократить объем ее сброса через плотины на Влтаве. Ожидается, что эта мера позволит замедлить снижение уровня воды в крупных водохранилищах Слапы и Орлик.
Гидрологическая ситуация в Чехии остается неблагоприятной на фоне продолжительной аномальной жары и усилившейся в этом году засухи.
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