Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enib
Digər ölkələr
- 08 oktyabr, 2026
- 02:13
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Uzun sürən quraqlıq səbəbindən Çexiyanın mərkəzi hissəsində Vltava və Elba çaylarında su qıtlığı elan edilib.
"Report" "ČTK" agentliyinə istinadən xəbər verir ki, bu qərarı Mərkəzi Çexiya vilayətinin quraqlıqla mübarizə komissiyası qəbul edib.
Su qıtlığı ilə əlaqədar səlahiyyətlilər 2027-ci il aprelin 30-dək Vltava çayındakı bəndlərdən suyun buraxılma həcmini azaltmaq qərarına gəliblər. Bu tədbirin iri su anbarlarında suyun səviyyəsinin enməsini ləngitməyə imkan verəcəyi gözlənilir.
Uzun sürən anomal istilər və bu il güclənən quraqlıq fonunda Çexiyada hidroloji vəziyyət əlverişsiz olaraq qalır.
Son xəbərlər
05:24
Tramp demokratları onun çıxışlarında etirazların təşkilində günahlandırıbDigər ölkələr
04:55
Keniyada eboladan ilk ölüm halı qeydə alınıbDigər ölkələr
04:28
"Bloomberg" ABŞ-yə aid "F-35" hissələrinin Çinə necə gedib çıxdığını aydınlaşdırıbDigər ölkələr
03:51
"Blue Origin" şirkəti dekabrda "New Glenn" raketini yenidən buraxmağı planlaşdırırDigər ölkələr
03:07
Azərbaycan BMT-də insan hüquqları bəhanəsi ilə dövlətlərin daxili işlərinə qarışılmasına qarşı çıxıbXarici siyasət
02:55
Albaniyada 130 gündür, etirazlar davam edirDigər ölkələr
02:13
Çexiyanın Vltava və Elba çaylarında suyun səviyyəsi kəskin enibDigər ölkələr
01:41
Qətər sahillərində tankerə hücum edilib, xəsarət alanlar varDigər ölkələr
01:16