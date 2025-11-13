Гималай Мамишов: Расходы бюджета выросли на 30% по сравнению с 2022 годом

Расходы госбюджета Азербайджана на 2026 год по сравнению с 2022 годом выше на 9,6 млрд манатов или на 30%.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра финансов Гималай Мамишов на сегодняшнем совместном заседании комитетов Милли Меджлиса по аграрной политике, по вопросам семьи, женщин и детей, а также по науке и образованию.

По его словам, при подготовке проекта бюджета на следующий год основными направлениями бюджетной политики было формирование финансового резерва для развития экономики, укрепления социального обеспечения населения, повышения обороноспособности Азербайджана, проведения строительно-восстановительных работ на освобожденных территориях и пр.

"В 2026 году 25,2 млрд манатов (60,3%) расходов бюджета составят текущие расходы, 14,1 млрд манатов (33,8%) – капитальные расходы, а 2,5 млрд манатов (5,9%) – расходы, связанные с обслуживанием госдолга. 88,1% текущих расходов будут покрыты за счет доходов от ненефтегазового сектора, что на 7,1 процентных пункта больше, чем в 2025 году", – добавил замминистра.