İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    Himalay Məmişov: "2022-ci illə müqayisədə büdcə xərcləri 30 % artıb"

    Maliyyə
    • 13 noyabr, 2025
    • 11:30
    Himalay Məmişov: 2022-ci illə müqayisədə büdcə xərcləri 30 % artıb

    2026-cı ildə Azərbaycan dövlət büdcəsinin nəzərdə tutulan xərcləri 2022-ci illə müqayisədə 9,6 milyard manat və yaxud 30 % çoxdur.

    "Report" xəbər verir ki, bunu maliyyə nazirinin müavini Himalay Məmişov Milli Məclisin Aqrar siyasət, Ailə, qadın və uşaq məsələləri, Elm və təhsil komitələrinin bu gün keçirilən birgə iclasında bildirib.

    Onun sözlərinə görə, növbəti il üçün büdcə layihəsinin hazırlanması zamanı iqtisadiyyatın inkişafı, əhalinin sosial təminatının gücləndirilməsi, Azərbaycanın müdafiə qabiliyyətinin artırılması, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə bərpa və quruculuq işlərinin həyata keçirilməsi və digər tədbirlər üçün maliyyə təminatının formalaşdırılması büdcə siyasətinin əsas istiqamətlərini təşkil edib. .

    "2026-cı ildə büdcə xərclərinin 25,2 milyard manatı və yaxud 60,3 %-i cari xərclər, 14,1 milyard manatı və yaxud 33,8 %-i əsaslı xərclər, 2,5 milyard manatı və yaxud 5,9 %-i dövlət borcuna xidmətlə bağlı xərclər olacaq. Cari xərclərin 88,1 %-i qeyri-neft-qaz sektoru üzrə daxilolmaların hesabına qarşılanacaq. Bu, 2025-cı ilə nisbətən 7,1 faiz bəndi çoxdur", - deyə nazir müavini əlavə edib.

    Himalay Məmişov Büdcə zərfi
    Гималай Мамишов: Расходы бюджета выросли на 30% по сравнению с 2022 годом

    Son xəbərlər

    12:14

    Səməd Bəşirli: "Azərbaycanda qadın sahibkarların sayı 7 % artıb"

    Biznes
    12:14

    Azərbaycan klubunun üzvü əməliyyat olunub

    Komanda
    12:13

    Doqquz il ərzində Azərbaycanda dopinqə görə ən çox sanksiya güləşçilərə verilib

    Fərdi
    12:12

    Məktəblərdə daimi və rəqabətli müəllim modelinə keçid nəzərdə tutulur

    Elm və təhsil
    12:08

    Nazir müavini: "İxracyönümlü məhsul istehsalının artırılması əsas prioritetlərdəndir"

    Biznes
    12:07
    Foto

    Vəngli, Daşbulaq və Badara kəndlərinə növbəti köç karvanları yola salınıb

    Daxili siyasət
    12:06

    Sabah hava yağmursuz olacaq

    Ekologiya
    12:06

    Adil Kərimli: Azərbaycanla Mərkəzi Asiya ölkələri arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq inkişaf edir

    Mədəniyyət siyasəti
    12:05

    MEDİA onlayn media subyektlərinə dəstək üçün müsabiqə elan edib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti