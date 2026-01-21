Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унцию

Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 800 за тройскую унцию.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 05:06 по бакинскому времени цена на драгметалл составляла $4 802 за тройскую унцию, что на 0,76% выше уровня предыдущего закрытия. К 05:11 бакинскому времени стоимость золота выросла до $4 805,4 за тройскую унцию (+0,83%).

К 05:25 бакинскому времени рост котировок замедлился, и цена золота достигла $4 823,7 за тройскую унцию (+1,21%).