    Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унцию

    Финансы
    • 21 января, 2026
    • 06:58
    Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унцию

    Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 800 за тройскую унцию.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

    По состоянию на 05:06 по бакинскому времени цена на драгметалл составляла $4 802 за тройскую унцию, что на 0,76% выше уровня предыдущего закрытия. К 05:11 бакинскому времени стоимость золота выросла до $4 805,4 за тройскую унцию (+0,83%).

    К 05:25 бакинскому времени рост котировок замедлился, и цена золота достигла $4 823,7 за тройскую унцию (+1,21%).

