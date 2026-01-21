Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унцию
Финансы
- 21 января, 2026
- 06:58
Стоимость фьючерса на золото с поставкой в феврале 2026 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, превысив отметку $4 800 за тройскую унцию.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 05:06 по бакинскому времени цена на драгметалл составляла $4 802 за тройскую унцию, что на 0,76% выше уровня предыдущего закрытия. К 05:11 бакинскому времени стоимость золота выросла до $4 805,4 за тройскую унцию (+0,83%).
К 05:25 бакинскому времени рост котировок замедлился, и цена золота достигла $4 823,7 за тройскую унцию (+1,21%).
Последние новости
07:19
Дональд Трамп направляется в Давос для участия во Всемирном экономическом форумеДругие страны
07:08
Жительница Ханкенди: Я испытываю чувство радости от возвращения на родинуВнутренняя политика
06:58
Фьючерсы на золото обновили исторический максимум, превысив $4 800 за унциюФинансы
06:24
Парламент Австралии одобрил ужесточение законов об оружии после теракта в СиднееДругие страны
06:16
Фото
В Ханкенди выехала первая группа бывших вынужденных переселенцевВнутренняя политика
05:50
Фото
Президент Ильхам Алиев в Давосе принял участие в мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана"Внешняя политика
05:40
Фото
В Американском университете почтили память шехидов 20 ЯнваряВнешняя политика
05:21
Пентагон планирует сократить участие США в ряде механизмов НАТОДругие страны
04:44