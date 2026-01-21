Qızılın qiyməti tarixi maksimumu yeniləyib

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    Maliyyə
    • 21 yanvar, 2026
    • 08:48
    "Comex" birjasında (Nyu-York Ticarət Birjasının bölməsi) 2026-cı ilin fevral ayı üçün qızıl fyuçerslərinin qiyməti yeni rekord səviyyəyə çataraq troya unsiyası üçün 4 800 dolları keçib.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ticarət platformasının məlumatları göstərir.

    Bakı vaxtı ilə saat 5:06-ya olan məlumata görə, qiymətli metalın qiyməti əvvəlki bağlanışdan 0,76 % artaraq bir troya unsiyası üçün 4 802 dollar təşkil edib. Bakı vaxtı ilə saat 5:11-ə qədər qiymət bir troya unsiyası üçün 4805,4 dollara yüksəlib (artım 0,83 %).

    Bakı vaxtı ilə saat 05:25-ə qədər qiymət artımı yavaşlayıb və qiymət bir troya unsiyası üçün 4823,7 dollara (+1,21 %) çatıb.

