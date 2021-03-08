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Фондовые рынки в США изменились незначительно

Фондовые рынки в США изменились незначительно Ключевые индексы на американских биржах при открытии торгов в понедельник изменились незначительно в преддверии принятия нового пакета мер по стимулированию экономики в США.
Финансы
8 марта 2021 г. 22:59
Фондовые рынки в США изменились незначительно

Ключевые индексы на американских биржах при открытии торгов в понедельник изменились незначительно в преддверии принятия нового пакета мер по стимулированию экономики в США.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в первые минуты после начала торговой сессии американский промышленный индекс Dow Jones повысился на 73,52 пункта (0,23%) и установился на отметке 31 569,82 пункта. Индекс S&P 500 потерял 6,93 пункта (0,18%) и оказался на отметке 3 835,01 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq понизился на 103,24 пункта (0,80%), до 12 816,91 пункта.

Нефть марки WTI подешевела. Цена поставок энергоносителя в апреле понизилась на $0,41 (0,62%), до $65,68. Стоимость фьючерсов на золото опустилась на $8,40 - до $1 690,10 за тройскую унцию.

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