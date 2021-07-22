Фондовые индексы США продолжили восстановление

Фондовые индексы США выросли, продолжив начавшееся накануне восстановление. Инвесторы переключили внимание на хорошее начало сезона отчетности компаний.

Фондовые индексы США выросли, продолжив начавшееся накануне восстановление. Инвесторы переключили внимание на хорошее начало сезона отчетности компаний.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

S&P 500 прибавил 0,8 процента, а накануне был зафиксирован его сильнейший рост за день с конца марта. Подъем практически нивелировал сильное падение, произошедшее в понедельник. Dow Jones Industrial Average вырос на 289 пунктов, или 0,8 процента, а Nasdaq Composite - на 0,9 процента.