Фонд аграрного страхования выбирает страховщика

Фонд аграрного страхования объявил открытый тендер на добровольное страхование 4 транспортных средств и административного здания.

Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 10 манатов.

Претенденты могут представить свои предложения до 17 декабря по адресу Фонда: город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, 175.

Рассмотрение предложений состоится 17 декабря в 17:30 по указанному адресу.