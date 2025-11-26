Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Фонд аграрного страхования выбирает страховщика

    Финансы
    • 26 ноября, 2025
    • 17:49
    Фонд аграрного страхования объявил открытый тендер на добровольное страхование 4 транспортных средств и административного здания.

    Как сообщает Report, плата за участие в тендере составляет 10 манатов.

    Претенденты могут представить свои предложения до 17 декабря по адресу Фонда: город Баку, Хатаинский район, проспект 8 ноября, 175.

    Рассмотрение предложений состоится 17 декабря в 17:30 по указанному адресу.

    Aqrar Sığorta Fondu daha bir sığortaçı seçir

