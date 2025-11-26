İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    Aqrar Sığorta Fondu daha bir sığortaçı seçir

    Maliyyə
    • 26 noyabr, 2025
    • 17:36
    Aqrar Sığorta Fondu daha bir sığortaçı seçir

    Aqrar Sığorta Fondu 4 nəqliyyat vasitəsinin və inzibati binasının könüllü sığortalanması ilə bağlı açıq tender elan edib.

    "Report" xəbər verir ki, tenderdə iştirak haqqı 10 manatdır.

    İddiaçılar təkliflərini dekabrın 17-nə qədər Fondun yerləşdiyi Bakı şəhəri, Xətai rayonu, 8 noyabr prospekti, 175 ünvanına təqdim edə bilərlər.

    Təkliflərə dekabrın 17-də, saat 17:30-da qeyd olunan ünvanda baxılacaq.

    Aqrar Sığorta Fondu sığorta açıq tender
