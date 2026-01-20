Fitch увязывает рейтинг Армении с прогрессом в переговорах с Азербайджаном
Финансы
- 20 января, 2026
- 16:37
Прогресс в мирном процессе с Азербайджаном может способствовать повышению суверенного рейтинга Армении.
Как сообщает Report, об этом заявила директор по суверенным рейтингам региона EMEA международного рейтингового агентства Fitch Ratings Ханна Димпкер (Hannah Dimpker).
По ее словам, устойчивое снижение геополитических рисков и внутриполитической неопределенности, в том числе в результате существенного прогресса в мирном процессе с Азербайджаном, может оказать положительное влияние на повышение суверенного рейтинга Армении по версии Fitch Ratings.
