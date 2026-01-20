İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Qara Yanvar
    "Fitch" Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Maliyyə
    • 20 yanvar, 2026
    • 16:45
    Fitch Ermənistanın reytinqini Azərbaycanla danışıqlarda irəliləyişlə əlaqələndirir

    Azərbaycanla sülh prosesində irəliləyişin əldə olunması Ermənistanın suveren reytinqinin artırılmasına kömək edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Fitch Ratings" beynəlxalq reytinq agentliyinin EMEA regionu üzrə suveren reytinqlər direktoru Hanna Dimpker deyib.

    O bildirib ki, geosiyasi risklərin və daxili siyasi qeyri-müəyyənliyin davamlı surətdə azalması, o cümlədən Azərbaycanla sülh prosesində əhəmiyyətli irəliləyiş Ermənistanın suveren reytinqinin yüksəldilməsinə müsbət təsir göstərə bilər.

