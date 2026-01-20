Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Черный Январь

    Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

    Финансы
    • 20 января, 2026
    • 17:47
    Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

    В краткосрочной перспективе темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными, так как экономическая активность замедлилась после 2024 года.

    Как передает Report, об этом сообщил младший директор по финансовым институтам - банкам Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

    "В прошлом году рост кредитования замедлился до примерно 10%, после почти 19% в 2024 году, и в этом году мы прогнозируем показатель около 8%. Розничное кредитование продолжает опережать кредитование корпоративного сектора и малого и среднего бизнеса, что отражает устойчивый потребительский спрос и фокус банков на высокодоходных продуктах, в то время как корпоративное заимствование остается осторожным", - заявил М. Малютин.

    Азербайджан Fitch Ratings Максим Малютин
    Fitch: Azerbaijan's credit expansion to remain restraint

    Последние новости

    18:18

    Fitch: Азербайджан нацелен снизить ненефтяной дефицит до 13% ВВП к 2029 году

    Финансы
    18:13

    Бессент: Гренландия нужна США для предотвращения конфликта

    Другие страны
    18:09
    Фото
    Видео

    Азербайджанский народ чтит память шехидов 20 Января - ОБНОВЛЕНО-2

    Внутренняя политика
    18:02

    SOCAR и "Нафтогаз Украины" обсудили новые возможности сотрудничества

    Энергетика
    18:01

    SOCAR обсудил с ADNOC полномасштабную разработку месторождения "Абшерон"

    Энергетика
    17:48

    Писториус: В Германии впервые за 12 лет сильно возросла численность ВС

    Другие страны
    17:47

    Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

    Финансы
    17:42

    Netflix изменил условия сделки по слиянию с Warner Bros.

    Это интересно
    17:42

    В 2025 году производство ветровой энергии в Азербайджане увеличилось в 2,3 раза

    Энергетика
    Лента новостей