Fitch: Темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными

В краткосрочной перспективе темпы кредитной экспансии в Азербайджане останутся сдержанными, так как экономическая активность замедлилась после 2024 года.

Как передает Report, об этом сообщил младший директор по финансовым институтам - банкам Fitch Ratings Максим Малютин в ходе вебинара "Fitch о Кавказе: перспективы суверенного сектора и банковской системы на 2026 год".

"В прошлом году рост кредитования замедлился до примерно 10%, после почти 19% в 2024 году, и в этом году мы прогнозируем показатель около 8%. Розничное кредитование продолжает опережать кредитование корпоративного сектора и малого и среднего бизнеса, что отражает устойчивый потребительский спрос и фокус банков на высокодоходных продуктах, в то время как корпоративное заимствование остается осторожным", - заявил М. Малютин.