Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВП

По прогнозам международной аналитической компании Fitch Solutions (FS), входящей в группу Fitch Group, в 2025 году профицит счета текущих операций (СТО) платежного баланса Азербайджана составит 2,7 млрд долларов США (2,6% ВВП).

Как передает Report со ссылкой на отчет FS, в 2026 году профицит СТО сохранится на уровне 2,7 млрд долларов США (2,4% ВВП).

По оценкам аналитиков компании, в 2027 году профицит СТО составит 1,9 млрд долларов (1,7% ВВП), в 2028 году - 2,5 млрд долларов (2,1% ВВП), в 2029 году - 2,4 млрд долларов (1,8% ВВП), в 2030 году - 2,2 млрд долларов (1,6% ВВП), в 2031 году - 1,9 млрд долларов (1,7% ВВП), в 2032 году - 2,4 млрд долларов (1,5% ВВП), в 2033 году - 2,4 млрд долларов (1,4% ВВП), в 2034 году - 2,7 млрд долларов (1,4% ВВП),

В 2024 году профицит счета текущих операций страны составил 4,7 млрд долларов США, что равно 6,3% ВВП.

Согласно прогнозам правительства Азербайджана, профицит СТО в 2025 году ожидается на уровне 5,6% ВВП. В 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, профицит счета текущих операций составит около 3% ВВП в год.

Центральный банк Азербайджана по итогам 2025 года ожидает профицит счета текущих операций платежного баланса на уровне 3,7 млрд долларов США (в январе прогнозировал 5,5 млрд долларов США), а в 2026 году - 3,5 млрд долларов.

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2025 году профицит СТО составит 4,3% ВВП, а в 2026 году - 2,3% ВВП.