İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası Türk Dövlətləri Təşkilatı

    "Fitch Solutions" 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    Maliyyə
    • 02 dekabr, 2025
    • 13:45
    Fitch Solutions 2025-ci ildə Azərbaycanın CƏB profisitini ÜDM-in 2,6 %-i səviyyəsində proqnozlaşdırır

    "Fitch Group" qrupuna daxil olan "Fitch Solutions" (FS) beynəlxalq analitik şirkəti 2025-ci ildə Azərbaycanın tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının (CƏB) profisitinin 2,7 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 2,6 %-i) təşkil edəcəyini proqnozlaşdırır.

    "Report" şirkətin hesabatına istinadən xəbər verir ki, 2026-cı ildə CƏB profisiti 2,7 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 2,4 %-i) səviyyəsində qalacaq.

    "Fitch Solutions"ın analitiklərinin qiymətləndirmələrinə görə, 2027-ci ildə CƏB profisiti 1,9 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,7 %-i), 2028-ci ildə 2,5 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 2,1 %-i), 2029-cu ildə 2,4 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,8 %-i), 2030-cu ildə 2,2 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,6 %-i), 2031-ci ildə 1,9 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,7 %-i), 2032-ci ildə 2,4 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,5 %-i), 2033-cü ildə 2,4 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,4 %-i), 2034-cü ildə 2,7 milyard ABŞ dolları (ÜDM-in 1,4 %-i) təşkil edəcək.

    2024-cü ildə ölkənin cari əməliyyatlar hesabının profisiti 4,7 milyard ABŞ dolları təşkil edib ki, bu da ÜDM-in 6,3 %-nə bərabərdir.

    Azərbaycan hökumətinin proqnozlarına əsasən, 2025-ci ildə CƏB profisiti ÜDM-in 5,6 %-i səviyyəsində gözlənilir. 2025-2028-ci illərdə neft və qaz hasilatı üzrə proqnozlar nəzərə alınmaqla, cari əməliyyatlar hesabının profisiti ÜDM-in ildə 3 %-nə qədərini təşkil edəcək.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı 2025-ci ilin yekunları üzrə tədiyə balansının cari əməliyyatlar hesabının profisitinin 3,7 milyard ABŞ dolları (yanvar proqnozu - 5,5 milyard ABŞ dolları), 2026-cı ildə isə 3,5 milyard ABŞ dolları olacağını gözləyir.

    Beynəlxalq Valyuta Fondunun proqnozuna görə, 2025-ci ildə CƏB profisiti ÜDM-in 4,3 %-ni, 2026-cı ildə isə 2,3 %-ni təşkil edəcək.

    "Fitch Solutions" cari əməliyyatlar balansı
    Fitch Solutions прогнозирует профицит счета текущих операций Азербайджана в 2025 году на уровне 2,6% ВВП
    Fitch Solutions forecasts Azerbaijan's current account surplus at 2.6% of GDP in 2025

    Son xəbərlər

    14:22
    Foto

    "Nar" QHT-lərlə KSM sahəsində əməkdaşlığın gücləndirilməsinə dəstək verir

    İKT
    14:17

    Azərbaycanda "Bal arısı cinslərinin və populyasiyalarının rayonlaşdırılması Qaydası" dəyişib

    ASK
    14:17

    "Facebook" bir ayda Azərbaycandakı bazar payının 62 %-ni itirib

    İKT
    14:12

    Deputat: "2026-cı ilin büdcə layihəsində hədəflər düzgün müəyyənləşdirilib"

    Maliyyə
    14:02

    Şəkidəki hotellərdə 11 ayda 21 mindən çox gecələmə olub

    Turizm
    14:01
    Foto

    SOCAR və Beynəlxalq Əmək Təşkilatı potensial əməkdaşlıq imkanlarını nəzərdən keçirib

    Energetika
    14:01

    Şahin Məlikov: "Dövlət Turizm Agentliyinin qiymət məsələsinə hər hansı təsir mexanizmi yoxdur"

    Turizm
    13:56

    Qara dənizdə Rusiya gəmisi dron hücumuna məruz qalıb - YENİLƏNİB

    Region
    13:50

    Azərbaycanlı paralimpiya çempionu: "Titullarımı qorumaq üçün əlimdən gələni edəcəyəm"

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti