Fitch Solutions к концу 2026 года прогнозирует снижение учетной ставки в Азербайджане

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в 2026-2027 годах будет придерживаться осторожной, основанной на анализе данных, денежно-кредитной политики.

Как сообщает Report, такие ожидания представлены международной аналитической компанией Fitch Solutions (FS), входящей в группу Fitch Group.

По прогнозу FS, ключевая ставка снизится до 6,75% к концу 2025 года [прогноз не изменился - ред.], а к концу 2026 года - до 6,5% [ранее ожидалось 6,25%]. В компании отмечают, что этот уровень будет ниже среднего показателя 7,6%, зафиксированного в 2020-2024 годах. Такое снижение связано с умеренным ослаблением экономического роста на фоне более низких мировых цен на нефть.

Напомним, что правление ЦБА 22 октября сохранило учетную ставку на уровне 7%, оставив нижний порог процентного коридора на уровне 6%, а верхний - 8%.

Следующее решение по параметрам процентного коридора будет опубликовано 10 декабря.